Bauer sucht Frau
Folge 10: Bauer sucht Frau Staffel 12 Folge 10 - Die Hofwochen
Roman zeigt seinen Bewerberinnen in dieser Folge seine Almhütte und lädt auch gleich seine Freunde ein, damit diese seine Damen kennenlernen. Um sich von der besten Seite zu präsentieren schmeißen sich Vicky und Meli trotz eisiger Temperaturen ins Dirndl und ernten damit Pluspunkte bei Roman. Wer wird sich ein Herz fassen und auf Angriff schalten? Dietmar aus Vorarlberg durfte seine erste Hofdame Marti bereits begrüßen. Die rassige Argentinierin hat den Bauern gleich umgarnt, doch nun kommt seine zweite Frau, die Kambodschanerin Sokros an. Bei so viel weiblichem Besuch am Hof geht dem schüchternen Bauern das Herz auf - leider lockert es nicht seine Zunge. Dafür soll der Begrüßungssekt sorgen, den er wohlweißlich vorbereitet hat. Keine Verständigungsschwierigkeiten, dafür klare Worte gibt’s bei Markus. Er hat sich absolut unverkennbar in Conny verschaut und hofft bei einem Gespräch unter vier Augen rauszubekommen, wie es um Connys Gefühle steht. Doch sie hat einige unschöne Wahrheiten für den Permakultur-Bauern... Der 40-jährige Hotelier Christian empfängt heute seine Hofdamen auf etwas ungewöhnliche Art. Sein Hotel ist komplett ausgebucht, deswegen hat er zwei Camper vorm Haus postiert, worin sie schlafen sollen. Was die Damen wohl dazu sagen? Bauer sucht Frau – die 2. Chance: Auch in dieser Folge besucht Arabella wieder Bauern aus vergangenen Staffeln und sie macht dabei zuerst beim Salzburger Hannes Halt. Er hat über "Bauer sucht Frau" seine Jugendliebe Astrid wieder getroffen. Inzwischen sind die beiden ein glücklich verheiratetes Paar. Kein Bedarf nach einer 2. Chance also. Doch beim Waldgeist Fritz wird Arabella fündig. Er ist noch solo und möchte einen neuerlichen Anlauf wagen, um endlich die große Liebe zu finden.
