Bauer sucht Frau Staffel 12 Folge 21 - Die HofwochenJetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 21: Bauer sucht Frau Staffel 12 Folge 21 - Die Hofwochen
Rinderzüchter Roman gerät ins Schwitzen, denn heute steht die große Aussprache mit seinen Hofdamen an und die sind sich darüber einig, dass er das Ganze zu locker nimmt. Schließlich hatte er sich nicht nur unter seinen Bewerberinnen umgesehen, sondern auch auf anderen Festen getanzt. Bei Gerhards Party lernte er schließlich Conny kennen, die er dann auf den Hof einlud. Konfrontiert mit den Damen sieht Roman dennoch keinen Grund Trübsal zu blasen. Doch dann wirft Conny ihm vor, dass er nicht zu seinen Gefühlen steht. Nach dem gestrigen Party-Lapdance herrscht bei Rita Redebedarf. Schließlich hat es ihr der sportliche Markus ordentlich angetan. Da trifft es sich, dass es sich dieser gerade am Pool nackt gutgehen lässt. Die 39-jährige Steirerin gibt noch einmal alles und kann Markus sogar das Wort „Traumfrau“ entlocken. Wird aus den beiden doch noch ein Paar, trotzdem eine andere Dame Zuhause wartet? Die Frauenherzen lässt am heutigen Tage auch Dietmar höher schlagen, der mit Marti sogar die Nacht verbracht hat. Da es zukünftig nicht nur in dieser heiß hergehen soll, hat der Milchbauer Tanzstunden belegt. Als Latino möchte er seine Herzdame mit kreisenden Hüften umwerben. Doch die Aktion geht nach hinten los und der Tanz an Arabella. Denn Dietmars Stimmung kippt als Marti nicht gleich springt. Er schreit, sie weint. Kann Arabella das Paar noch versöhnen? Soweit kann es bei Christian erst gar nicht kommen. Denn der ist der Ansicht „Morgenstund hat Gold im Mund“. Schließlich bekommt um diese Uhrzeit niemand mit, dass er sich still und heimlich aus dem Staub machen will - noch vor der brisanten Aussprache mit seinen Hofdamen! Ein schlauer Fuchs? Nein, denn er rennt prompt in Arabella hinein, die gerade von einer Laufrunde mit Patrick zurückkommt. Kann sie ihn von seiner vorzeitigen Abreise abbringen? Ein Happy End gibt es dafür bei Stefan und Davina, auch wenn noch einige zu klärende Fragen im Raum stehen: Was war in der ersten Nacht zwischen Stefan und Nicole? Waren alle ehrlich zueinander? Und wie äußert sich Davina zu den Offenbarungen?
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