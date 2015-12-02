Bauer sucht Frau Staffel 12 Folge 16 - Die HofwochenJetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 16: Bauer sucht Frau Staffel 12 Folge 16 - Die Hofwochen
Bei Bernhard beginnt der Tag mit einem tränenreichen Frühstück. Sabine findet, dass es Zeit für klare Worte ist. Am Vorabend musste sie zusehen, wie sich Bernhard mehr Rebecca zuwandte. Sie möchte von Bernhard wissen, woran sie nun ist. Doch seine Antwort bricht ihr das Herz und bittere Tränen sind die Folge. Der musikalische Schafzüchter Georg führt seine Damen auf eine Alm aus, wo sie seine Band treffen. Alle unterhalten sich blendend und es wird ein bisschen über Georg getratscht. Liselotte gerät ins Schwärmen und hofft, Georg doch noch mit ihrer romantischen Art zu überzeugen. Nach dem langersehnten Wiedersehen am Bahnhof, erreicht der herzensgute Milchbauern Dietmar mit seiner Marti den Hof. Die Wienerin freut sich, dass sie erneut in Dietmars Haus übernachten wird, würde aber noch lieber mit ihm in einem Bett schlafen – doch Dietmar lässt sich Zeit. Im schönen Kärnten treffen sich Gerhard und Roman. Ersterer stellt mit Martina seine Freundin vor, er ist stolz unter der Haube zu sein. Doch Roman ist noch Single und das möchte Gerhard ändern. Er fragt auch noch beim dritten Kärntner im Bunde, Christian, nach und lädt schnellentschlossen alle zu einem Fest ein. Eine richtige Party soll auf seinem Hof steigen und dabei sollen Christian und Roman endlich Frauen finden. Und auch für Gabi hat Arabella noch eine Überraschung parat. Die Moderatorin plant ein Speed-Dating für die Winzerin, doch die weiß noch nichts von ihrem Glück …
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