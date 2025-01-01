Bauer sucht Frau Staffel 12 Folge 22 - Die HofwochenJetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 22: Bauer sucht Frau Staffel 12 Folge 22 - Die Hofwochen
Nachdem Bauer Christian am letzten Morgen überstürzt das Hotel Crystal Richtung nach Hause verlassen hat, tauschen sich Christina, Viktorya und Andrea alleine aus. Schließlich sind sie es mittlerweile gewohnt unter sich zu sein. Christian hatte bekanntlich schon während der Hofwochen keine Zeit und Lust auf die drei Damen. Im Gespräch mit Arabella kommen demnach noch so einige Neuigkeiten ans Tageslicht… Bei Milchbauer Dietmar und seiner Martha hängt hingegen der Haussegen schief. Denn nach den vergangenen Ereignissen und Dietmars verbalen Ausrutschern, hat sich seine Liebe auf ihr Zimmer zurückgezogen. Trost spendet ihr da Sokros, die ebenso zu Dietmars Ex-Hofdamen zählt. Kann sie noch beschwichtigen oder ist alles verloren? Auch Arabella versucht erneut die Wogen zwischen den beiden zu glätten. Bei Bauer Gerhard ist die Stimmung dagegen bestens und so beschwingt kommt der Tierfreund auf eine etwas verrückte und außergewöhnliche Idee. Er will sich zusammen mit Martina ein Tattoo stechen lassen. Zieht er das wirklich durch? Tapfer muss Gerhard heute sowieso sein, denn das Wiedersehen mit seinen Damen steht an. Nach der frostigen Begrüßung vom Vortag muss sich der Kärntner auf einiges gefasst machen. Vielleicht versucht er auch deshalb das Treffen so lange wie möglich hinauszuzögern? Nach seiner enttäuschend verlaufenen Hofwoche scheint Bernhard doch noch sein Glück zu finden. Schließlich kam am Vorabend überraschend Elke an. Und da der 36-jährige Rinderzüchter nicht lange fackelt, entführt er diese in die Wellnessoase. Die beiden sind sich überaus sympathisch – mal sehen, was hier entsteht. Beim Gruppengespräch der Oberösterreicherin Maria kommt natürlich ihre Unehrlichkeit zur Sprache. Ihr Bewerber machten sich berechtigte Hoffnungen auf ein Leben mit Maria. Dass diese sich aber im Vorfeld verliebt hatte und nicht mit offenen Karten spielte, verletzte sie. Wie enttäuscht ihre Burschen Markus, Chris und vor allem Patrick wirklich sind, erfährt man in der Sendung. Zu guter Letzt wird außerdem noch die Traumreise nach Thailand verlost. Welcher der Bauern darf sich am Strand von Koh Samui von der Sonne küssen lassen? Und vor allem – wer begleitet ihn oder sie dort hin?
