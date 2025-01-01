Bauer sucht Frau Staffel 12 Folge 8 - Die HofwochenJetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 8: Bauer sucht Frau Staffel 12 Folge 8 - Die Hofwochen
In Kärnten empfängt der 25-jährige Roman an diesem Tag seine ersten vier Bewerberinnen auf seinem Hof. Dementsprechend aufgeregt ist der fesche Bergbauer. Bei den Vorbereitungen kann er sich zum Glück auf seine Mutter verlassen, die ihm beim Packen der Präsentkörbe für die Mädels zur Hand geht. Schmerzhaft wird es heute zuerst für Gerhard, dann für Elli. Gerhard lässt sich von Elli zu einem Piercing überreden – in dieser Folge wird seine Augenbraue durchstochen. Er steckt den Schmerz tapfer weg und ist begeistert von seinem neuen Körperschmuck. Am Nachmittag wird es allerdings hart für Elli. Sie fragt Gerhard direkt, ob er sich auch für sie entschieden hätte, wenn Konkurrentin Elke nicht den Hof aus privaten Gründen hätte verlassen müssen. Wie wird Gerhards Antwort lauten? Bei Selbstversorger Markus gibt es einiges zu tun: Er unternimmt mit seinen drei Hofdamen Sandra, Conni und Rita eine Wanderung in eine Klamm. Vor allem die sportliche Sandra ist begeistert. Doch nach der Wanderung steht Markus bereits seine erste Entscheidung bevor– eine der drei Damen muss heute nach Hause fahren. Bei Stefan wird mit Live-Musik und Schnaps heftig gefeiert. Zur Belustigung seiner Gäste gibt der Tiroler eine Andrea Berg-Nummer zum Besten – sogar mit passender Perücke ausgestattet. Während die blonde Nadine tanzt, entführt Stefan Davina in den Garten. Muss sie heute nach Hause fahren oder darf sie bleiben? Bei Thomas hängt der Haussegen schief und die Hofdamen bitten den Biobauern um ein klärendes Gespräch. In Oberösterreich hat Maria für Patricks letzten Tag ein romantisches Picknick geplant. Doch trotz Schampus und Delikatessen will der Funke bei ihr nicht überspringen und beim Abschied reicht es nur für eine Umarmung. Patrick hofft auf ein Wiedersehen.
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick