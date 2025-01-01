Bauer sucht Frau Staffel 12 Folge 14 - Die HofwochenJetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 14: Bauer sucht Frau Staffel 12 Folge 14 - Die Hofwochen
Georg, der musikalische Schafbauer, hat bereits Lotte begrüßt, als auch Tina am Hof ankommt. Sein beinhartes Zwischenresümee: „Die würde ich wahrscheinlich in freier Wildbahn nicht einfach so anreden. Ich bin optisch noch auf Jüngere fixiert.“ Doch alles ändert sich, als Manu am Hof ankommt. Man merkt gleich, dass Liebe in der Luft liegt. In Kärnten herrscht dicke Luft! Hofherr Christian wird nämlich von Viktorya am Morgen nach der Party aus dem Bett geklingelt. Sie wirft dem Hotelier vor, er hätte die Hofdamen am Vorabend einfach nicht links liegen gelassen und sich stattdessen lieber mit den anderen Gästen beschäftigt. Christian will sich vor Viktorya jedoch nicht rechtfertigen und deshalb will diese ihre Sache packen. Die quirlige Winzerin Gabi ist unschlüssig. Soll sie sich für Martin oder Klaus entscheiden? Bei einem Radausflug in die Weingärten wird über fixe Beziehungen gesprochen. Die Hofdamen bei Bernhard, dem bodenständigen Rinderzüchter, müssen heute zeigen, dass sie nicht nur zum Vergnügen zu ihm gekommen sind, sondern auch ordentlich anpacken können. Da sich Pflegerin Ada jedoch einen Nerv eingeklemmt hat und zu allem Übel auch noch die falschen Schuhe einpackt hat, lehnt sie sich zurück und genießt die Sonne. Umso besser stehen aber die Chancen für Sabine und Rebecca, die sich alle Mühe geben, ihre Bäuerinnentauglichkeit unter Beweis zu stellen. Auf dem Hof des feschen Bergbauern Roman ist nur mehr eine Dame zugegen: Evi. Denn die anderen Bewerberinnen haben nach und nach den Heimweg angetreten. Der 25-jährige Kärntner und die 27-jährige Steirerin genießen die Zweisamkeit. Ob aus Sympathie wohl mehr werden kann?
