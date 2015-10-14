Bauer sucht Frau Staffel 12 Folge 9 - Die HofwochenJetzt kostenlos streamen
Der herzensgute Milchbauer Dietmar bereitet sich auf den Besuch seiner Hofdamen vor und hat mächtig Herzklopfen. Doch die Nervosität des schüchternen Vorarlbergers ist sofort verflogen, als er auf seine erste Hofdame Marti trifft. Die blonde Wienerin mit argentinischen Wurzeln begrüßt Dietmar so stürmisch und herzlich, dass dieser sofort Feuer und Flamme ist. Bei Stefan reist nun auch die zweite Hofdame Nadine ab, Der Schafbauer kann es kaum erwarten, mit seiner Davina alleine zu sein. Während Stefan bereits von Amors Pfeil getroffen wurde hat bei Roman die Hofwoche gerade erst begonnen. Der 24-jährige Kärntner hat sich aus der Masse seiner Bewerbungen gleich fünf Hofdamen eingeladen. Die schüchterne 22-jährige angehende Tierärztin Vicky ist bereits angereist. Nun kommen auch die restlichen Damen an. Beim Oberösterreicher Markus müssen die verbliebenen Hofdamen Kondition beweisen: Die 39-jährige Rita freut sich auf die Wanderung durch die Klamm, die 27-jährige Conny hingegen wäre bei sommerlich-heißen Temperaturen lieber baden gegangen. Am nächsten Tag hat Markus eine Überraschung für seine beiden Damen geplant: einen Tandem-Paraglide-Flug. Werden die Damen den Sprung planen? Auch in Bezug auf Bauern der vergangenen Staffeln ist Arabella neugierig und stattet einigen Kandidaten einen Besuch ab. Steirer Christian aus Staffel 10 ist vor kurzem Vater geworden. Söhnchen Luka ist erst ein paar Monate alt und gemeinsam mit Partnerin Nadine wird jetzt über eine mögliche ausgefallene Hochzeit spekuliert. Beim schüchternen Kernölbauern Anton aus der letzten Staffel hingegen hat sich die Richtige leider noch nicht gefunden, genauso wenig, wie bei seinen beiden steirischen Staffelkollegen, dem 42-jährigen Pferdewirt Gerfried und dem 62-jährigen Harleyfan Johann. Die drei Steirer hoffen auf eine zweite Chance in Sachen Liebe!
