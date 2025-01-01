Bauer sucht Frau vom Staffel 12 Folge 15 - Die HofwochenJetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 15: Bauer sucht Frau vom Staffel 12 Folge 15 - Die Hofwochen
Beim musikalischen Schafzüchter Georg ist ein heißer Dreikampf um ihn entbrannt. Alle drei Kandidatinnen tun ihr Bestes, um ihm zu imponieren. Als Georg auf der Almhütte nach dem Essen die Gitarre zückt, singt ihm Lotte spontan ein Ständchen. Bei Christian in Kärnten geht es drunter und drüber! Nicht nur, dass der Hausherr krank ist, auch die eigentlich stets gut gelaunte Favoritin Christina hat die Nase voll, und zwar von Christian selbst. Weshalb sie jetzt ihre Konsequenzen zieht: Sie reist ab, möchte aber von ihm noch wissen, ob er überhaupt eine Frau sucht!? Bei Winzerin Gabi stehen die Zeichen auf Abschied. Eigentlich sollte sie sich heute entscheiden, welcher ihrer verbliebenen Bewerber heute den Hof verlässt, doch Klaus nimmt ihr die Entscheidung ab. Für ihn ist der Funke nicht vollends übergesprungen und er merkte, dass zwischen Gabi und Martin eventuell mehr passieren wird. Nach Klaus Abreise machen sich Gabi und Martin auf den Weg zu einem romantischen Dinner, bei dem sie einander ihre wahren Gefühle offenbaren. Wie geht’s wohl mit den beiden weiter? Milchbauer Dietmar bekommt Besuch von Marti. Sechs Wochen waren die beiden seit der Hofwoche voneinander getrennt, haben fast täglich telefoniert. Dementsprechend fällt auch die Begrüßung am Bahnhof aus - beide fallen sich um den Hals, küssen sich. Auf dem Weg zum Hof werden dann auch schon Überlegungen für die gemeinsame Zeit angestellt, u.a. wo wird Marti schlafen? Sie bietet ihm jedenfalls eine romantische Nacht an. Und Dietmar? Der kann dieses Angebot wohl kaum ausschlagen. In Oberösterreich kommt Sabine, die am Tag zuvor eine Wette gewonnen hat, nun in den Genuss, mit Rinderzüchter Bernhard Zeit zu zweit zu verbringen. Eine Kutschfahrt und anschließend ein romantisches Dinner stehen auf dem Programm. Konkurrentin Rebecca ist dementsprechend eifersüchtig.
