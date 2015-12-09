Bauer sucht Frau Staffel 12 Folge 17 - Die HofwochenJetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 17: Bauer sucht Frau Staffel 12 Folge 17 - Die Hofwochen
In Tirol hat Georg mit Manu und Tina einen Ausflug geplant: Mit dem Gletscherexpress geht es hoch hinaus, bis auf 2840 Meter. Oben angekommen, sind alle drei erst einmal überwältigt von dem Panorama, das sich ihnen bietet. Da der musikalische Schafzüchter mit kurzen Hosen und T-Shirt aber nicht das passende Outfit anhat, helfen nur Bewegung und ein paar Kuscheleinheiten, um warm zu werden. Gerhard hat für seine Kärntner Kumpanen Christian und Roman eine Party organisiert. Gerhard selbst hat vor kurzem mit Martina eine Freundin gefunden, jetzt sollen auch die seine Bauernfreunde unter die Haube. Vor allem Christian freut sich auf „seine Katzen“ und lässt sich auch schon bald von einer krallen. Die hübsche Yvonne verdreht ihm den Kopf. Und auch Roman findet scheinbar sein Glück. Als die hübsche Conny ankommt, ist es um den Jungbauern geschehen. Der Sonnyboy ist erstmals sprachlos... Und auch in Vorarlberg liegt Liebe in der Luft. Marti wird von ihrem Dietmar zum Geburtstag mit einem Sektfrühstück im Bett überrascht. Von dieser herzlichen Geste ist sie zu Tränen gerührt. Es wird gekuschelt und geschmust und schließlich stellt Marta Dietmar die Frage aller Fragen: "Willst du mein Freund sein?". Für die quirlige Winzerin Gabi hat Arabella ein Speed-Dating arrangiert. Gleich acht junge Single-Herren bemühen sich um Gabis Herz und stellen sich der 2-minütigen Frage-und-Antwort-Session, die Gabi mit ihnen veranstaltet. Gar nicht so leicht für die Jungspunde die Weinbäuerin in so kurzer Zeit von sich zu überzeugen.
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