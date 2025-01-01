Bauer sucht Frau Staffel 12 Folge 23 - Die zweite Chance Folge 1Jetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 23: Bauer sucht Frau Staffel 12 Folge 23 - Die zweite Chance Folge 1
73 Min.Ab 6
In der Liebe verdient jeder eine zweite Chance! Arabella gibt sich nicht damit zufrieden nur die Bauern der diesjährigen Staffel von Bauer sucht Frau zu verkuppeln, sondern will auch die ewigen Junggesellen der letzten Jahre an den Mann – oder besser an die Frau – bringen. Dafür reisen ein Dutzend Publikumslieblinge aus den letzten Staffeln ins Hüttendorf Maria Alm, wo ihre Suche nach der Traumpartnerin nun endlich von Erfolg gekrönt sein soll. Erwartet werden sie von zahlreichen Single-Damen und einem Wochenende, das hoffentlich für viele die große Liebe bereit hält.
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bauer sucht Frau
Alle 21 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Romanze
Produktion:AT, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen