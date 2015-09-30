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Bauer sucht Frau

Bauer sucht Frau Staffel 12 Folge 7 - Die Hofwochen

ATVStaffel 12Folge 7vom 30.09.2015
Bauer sucht Frau Staffel 12 Folge 7 - Die Hofwochen

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Bauer sucht Frau

Folge 7: Bauer sucht Frau Staffel 12 Folge 7 - Die Hofwochen

73 Min.Folge vom 30.09.2015Ab 6

Heiße Küsse bei Stefan und ein Liebesgeständnis bei Maria. Gefühlschaos herrscht indessen beim Kärntner Gerhard. Eigentlich trauert er noch um Elke, die den Hof wegen ihres kranken Pferdes verlassen musste, trotzdem genießt er romantische Stunden am Lagerfeuer mit Elli. Und warum hat Elli am nächsten Tag einen Knutschfleck am Hals? Von Romantik keine Rede kann hingegen beim Kärntner Biobauern Thomas sein. Nein, er muss in dieser Folge sogar eine Beauty-Session der besonderen Art über sich ergehen lassen.

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