Bauer sucht Frau Staffel 12 Folge 7 - Die HofwochenJetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 7: Bauer sucht Frau Staffel 12 Folge 7 - Die Hofwochen
73 Min.Folge vom 30.09.2015Ab 6
Heiße Küsse bei Stefan und ein Liebesgeständnis bei Maria. Gefühlschaos herrscht indessen beim Kärntner Gerhard. Eigentlich trauert er noch um Elke, die den Hof wegen ihres kranken Pferdes verlassen musste, trotzdem genießt er romantische Stunden am Lagerfeuer mit Elli. Und warum hat Elli am nächsten Tag einen Knutschfleck am Hals? Von Romantik keine Rede kann hingegen beim Kärntner Biobauern Thomas sein. Nein, er muss in dieser Folge sogar eine Beauty-Session der besonderen Art über sich ergehen lassen.
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Bauer sucht Frau
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2-21: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 6, Season 21-23: ATV & © Season 19-20: ProsiebenSat.1 PULS4
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