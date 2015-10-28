Bauer sucht Frau Staffel 12 Folge 11 - Die HofwochenJetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 11: Bauer sucht Frau Staffel 12 Folge 11 - Die Hofwochen
Winzerin Gabi empfängt heute ihre Kandidaten. Die Niederösterreicherin will perfekt aussehen, immerhin trifft sie vielleicht heute ihren Zukünftigen. Der 25-jährige Peter tritt als erster an, um das Herz der Studentin zu erobern. Schon bei der Begrüßung kann er mit Rosen punkten und der erste Eindruck passt bei beiden. Bei einem guten Glas Wein geht Gabi gleich zur Fragestunde über und nimmt den selbstständigen Spediteur in die Mangel. Nach Peter klopft auch schon Kandidat Nummer zwei an: Der 29-jährige Kärntner Klaus. Klaus und Gabi sind auf Anhieb voneinander angetan. Aber viel Zeit für ein Gespräch unter vier Augen bleibt nicht, denn jeden Moment soll der dritte Bewerber eintreffen. Eifersucht bei Roman! Das Grillfest des Vorabends brachte nicht viel Schwung ins Gefühlskarussell auf Romans Hof, die Frauen wissen nicht woran sie beim feschen Rinderzüchter sind. Am nächsten Tag schmeißen sich beim Heuen alle ins Zeug, um Pluspunkte zu sammeln. Auch die fünfte Kandidatin, die Krankenschwester Birgit, kommt endlich am Hof an und sie scheint Roman zu gefallen… Markus steht auf Conny, das lässt sich wohl nicht verleugnen. Heute hat er eine besondere Idee für seine Kandidatinnen Rita und Conny: Die beiden sollen mit Pfeil und Bogen schießen, die Gewinnerin bekommt ein Date mit ihm. Doch die Rechnung geht Markus nicht auf… In Vorarlberg darf Milchbauer Dietmar heute in Begleitung von zwei hübschen Damen zum Kühe melken. Während sich die blonde Wienerin Marti voller Elan in die Arbeit stürzt, verhält sich die gebürtige Kambodschanerin Sokros eher zurückhaltend. Der 45-Jährige ist trotzdem mit beiden sehr zufrieden, auch wenn ihm die Verständigungsprobleme immer noch Sorgen bereiten. Bei Hofherr Christian ist mittlerweile die dritte Bewerberin Andrea am Hof eingetroffen. Der vielseitige Hofherr präsentiert den Damen sofort ihre ganz besonderen Schlafgemächer. Mit der Übernachtung im Wohnwagen hat allerdings keine der drei ein Problem. Ganz im Gegenteil: Andrea, Viktorya und besonders Christina fühlen sich pudelwohl. Viel Zeit hat der Kärntner für seine Bewerberinnen allerdings nicht, denn er muss zurück zur Arbeit…
