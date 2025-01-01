Bauer sucht Frau Staffel 12 Folge 25 - Die zweite Chance Folge 3Jetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 25: Bauer sucht Frau Staffel 12 Folge 25 - Die zweite Chance Folge 3
Bei Hermann und seinen drei Mädels spielt der Schnee eine zentrale Rolle beim Flirten. Da wird kräftig ausgeteilt und jeder bekommt bei der Schneeballschlacht einiges ab. Wenn man das Sprichwort „was sich liebt, das neckt sich“ hernimmt, dann dürfte Hermanns Herz für Jasmina schlagen. Denn ihr widmet sich der Tiroler ganz besonders. Nach dem Frühstück geht der Flirt weiter, alle gemeinsam gehen zum Reifenrutschen. Schafzüchter Viktor hingegen ist in seine Bewerberinnen nicht verschossen, sie entsprechen ihm nicht. Doch die beiden kämpfen um ihn und putzen sich fürs Frühstück besonders heraus. Als sie dann aber so geschminkt vor ihm stehen, hat der ungehobelte Viktor wenig feine Worte für die Damen und zieht einen unschönen Vergleich: „Du schaust aus wie ein Kakadu.“ Galloway-Züchter Joe möchte indes seine drei Mädels mit einer gemeinsamen Kutschfahrt überraschen. Von Gruppenkuscheln hält jedoch eine der Frauen wenig. Claudia setzt ihm sprichwörtlich die Pistole an die Brust und fordert eine Entscheidung ein. Und zu Claudias eigener Überraschung erwählt er sie. Claudia und Joe kommen sich also endlich näher und bei der romantischen Kuschelfahrt durch die verschneiten Berge gestehen sie sich auch ihre Gefühle. Schafzüchter Andreas ist im siebten Himmel. Mit seinen bisherigen Kandidatinnen war er bereits sehr glücklich, doch dann kam noch die verspätet angereiste Balletttrainerin Francesca, in die er sich scheinbar Hals über Kopf verliebt hat. Die Anmut und Grazie seiner Bewerberin beflügeln ihn und so sagt er auch zu einer Ballett-Privatstunde nicht Nein. Da entdeckt er ganz neue Seite an sich, hat aber eigentlich eh nur Augen für Francesca. Hermann hat einen teuflischen Plan. Er geht mit seinen Damen zum Reiten, um zu testen, ob sie für seinen Reiterhof auch geeignet wären. Doch irgendwie scheint er noch etwas ausgeheckt zu haben. Und Ja, es wäre nicht Hermann, wenn da nicht noch etwas wäre. Schließlich und endlich enthüllt er seinen Plan – er möchte mit den Damen in den Whirlpool hüpfen. Und weil sie schon wirklich durchgefroren sind, stimmen die beiden zu. Sie sind neugierig auf seine Figur und auch Hermann gesteht: „im Jacuzzi kann man die Figur ganz genau beobachten.“ Der verkaterte Peter wird von seinen Damen unsanft mit Schnee geweckt. Doch er scheint nun munter und gelobt Besserung. Ob er den Abend diesmal wirklich mit seinen Frauen und nicht mit einer wärmenden Glühweintasse verbringt?
