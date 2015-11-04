Bauer sucht Frau Staffel 12 Folge 12 - Die HofwochenJetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 12: Bauer sucht Frau Staffel 12 Folge 12 - Die Hofwochen
In Kärnten steht Bergbauer Roman vor der Qual der Wahl. Er muss gleich drei seiner fünf Hofdamen nach Hause schicken. Keine einfache Aufgabe für den 25-Jährigen. Deswegen holt sich Roman letzte Tipps von seinen Freunden. Auch die fünf Damen rätseln, wer Romans Favoritin ist. Bei Gabi in Niederösterreich bekommen die drei Hofherren eine exklusive Weingut-Führung, danach wird gemeinsam der Traktor geputzt. Doch die schweißtreibende Arbeit artet schnell in eine Wasserschlacht aus und Gabi hat dabei die Möglichkeit die Körper ihrer Kandidaten durch die nassen T-Shirts zu studieren. Am Abend hoffen die Jungs bei einem Gläschen Wein Gabi näher kennenzulernen... Für Dietmar ist heute ein besonderer Tag, denn er hat Geburtstag. Zum ersten Mal kann er diesen gleich mit zwei Damen verbringen. Und diese überraschen Dietmar mit einer Flasche Sekt und wollen die Arbeit mal links liegen lassen. Martis gute Laune steckt an, Dietmar lässt sich auch einige Details über seine bisherigen Frauenbekanntschaften entlocken. In Oberösterreich starten auch für Bernhard die Hofwochen. Mindestens genauso aufgeregt wie er, ist sein bester Freund, Hund Axel. Die 28-jährige Staplerfahrerin Sabine kommt zuerst am Hof an und hat nach ihrer Ankunft nur Augen für Axel. Sie hat sogar an Leckerlies für Bernhards Liebling gedacht. Aber auch Bernhard bekommt letztendlich sein Geschenk. Die nächste Kandidatin macht mit ihrem Auftritt gehörig Eindruck – sie kommt im LKW. Da staunt sogar Oldtimerfan Bernhard, der mit so einem PS-starkem Auftritt nicht gerechnet hätte. Bei Christian machen sich seine drei Bewerberinnen ohne den Hofherren, der wieder einmal arbeiten muss, auf Erkundungstour. Ganz oben auf der Liste stehen der Wellnessbereich des Hofes und der Swimmingpool. Am Abend lässt sich endlich auch der Hofherr wieder blicken. Beim gemeinsamen Grillen hat Christina erstmals die Gelegenheit Christian ein wenig auszufragen. Doch irgendwie offenbart er kein großes Interesse an seinen Bewerberinnen und obwohl alle drei noch guter Dinge sind, beginnen sie langsam an seiner Ernsthaftigkeit zu zweifeln.
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick