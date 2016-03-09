Bauer sucht Frau Staffel 12 Folge 26 - Die zweite Chance Folge 4Jetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 26: Bauer sucht Frau Staffel 12 Folge 26 - Die zweite Chance Folge 4
73 Min.Folge vom 09.03.2016Ab 6
Die Ereignisse überschlagen sich im Hüttendorf Maria Alm: Gerfried steigt mit drei Frauen in den Whirpool, woraufhin eine bei ihm einzieht und zwei die Flucht ergreifen. Johann muss sich zwischen Elfi und Lotti entscheiden und lässt in "Bachelor"-Manier die Rose sprechen. Und auch Joe wird heiß umschwärmt, Claudia und Nicole kämpfen um den Tiroler Bauern. Wer wird gewinnen?
Bauer sucht Frau
Genre:Reality, Romanze
Produktion:AT, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen