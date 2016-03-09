Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bauer sucht Frau

Bauer sucht Frau Staffel 12 Folge 26 - Die zweite Chance Folge 4

ATVStaffel 12Folge 26vom 09.03.2016
Bauer sucht Frau Staffel 12 Folge 26 - Die zweite Chance Folge 4

Bauer sucht Frau Staffel 12 Folge 26 - Die zweite Chance Folge 4Jetzt kostenlos streamen

Bauer sucht Frau

Folge 26: Bauer sucht Frau Staffel 12 Folge 26 - Die zweite Chance Folge 4

73 Min.Folge vom 09.03.2016Ab 6

Die Ereignisse überschlagen sich im Hüttendorf Maria Alm: Gerfried steigt mit drei Frauen in den Whirpool, woraufhin eine bei ihm einzieht und zwei die Flucht ergreifen. Johann muss sich zwischen Elfi und Lotti entscheiden und lässt in "Bachelor"-Manier die Rose sprechen. Und auch Joe wird heiß umschwärmt, Claudia und Nicole kämpfen um den Tiroler Bauern. Wer wird gewinnen?

Weitere Folgen in Staffel 12

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Bauer sucht Frau
ATV
Bauer sucht Frau

Bauer sucht Frau

Alle 21 Staffeln und Folgen