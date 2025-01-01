Bauer sucht Frau Staffel 12 Folge 18 - Die HofwochenJetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 18: Bauer sucht Frau Staffel 12 Folge 18 - Die Hofwochen
Christian sorgte bei der letzten Party für Aufregung, da er die meisten Damen links liegen ließ und sich nur für Yvonne interessierte. Mit ihr verbringt er nun auch ein Thermenwochenende. Da wird gekuschelt, geflirtet und geknutscht. Und auch ein romantisches Dinner steht am Programm. Doch so manche Eigenheit in Yvonnes Ernährungsgewohnheiten macht der Stimmung einen Strich durch die Rechnung... Dietmar und Geburtstagskind Marta sind unzertrennlich. Nachdem sie gemeinsam den Stall ausgemistet haben, trinken sie mit Dietmars Eltern Kaffee. Als Dietmars Schwester mit einer Geburtstagstorte und Geschenken ankommt, ist Marta zu Tränen gerührt. Auch Georg schwebt mit seiner Manu auf Wolke 7. Die Küsse und Umarmungen werden inniger. Da hat es kräftig gefunkt, man darf gespannt sein, wie sich die Geschichte weiterentwickelt. Bei der quirligen Winzerin Gabi lässt sich Amor noch etwas Zeit. Sie hat sich nach dem Speed-Dating aus den acht Teilnehmern Fabio und Sebastian ausgesucht, die nun ein schönes Wochenende mit ihr verbringen. Gemeinsame Aktivitäten wie der Besuch eines Klettergartens und einer Therme sollen das Eis brechen. Und Gabi und Sebastian verstehen sich auch blendend, weswegen Fabio im Laufe der Zeit gehen muss. Doch wird Gabi endlich die Liebe finden oder wird sie erneut Herzen brechen?
