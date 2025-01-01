Bauer sucht Frau Staffel 12 Folge 3 - Die Hofwochen beginnenJetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 3: Bauer sucht Frau Staffel 12 Folge 3 - Die Hofwochen beginnen
Auf geht's! Neue Runde, neues Glück! Die Aufregung ist natürlich groß und es bilden sich auch so manche interessante Gruppen und Paare. Ob die Singles sich gegenseitig gut beraten? Kaum ausgewählt, beginnen auch schon die Hofwochen - Aufregung pur für alle Beteiligten. Den Anfang macht der romantische Tierfreund Gerhard. Während er sich noch Gedanken macht, ob seine neue Wohnung den Ansprüchen der Frauen genügt, rollt auch schon die 23-jährige Elena auf ihrer Harley bei ihm ein. Der romantische Tierfreund ist beeindruckt von der feschen Grazerin – aber viel Zeit hat er nicht, denn seine zweite Hofdame Beatrice kommt am Bahnhof an! Klingt alles großartig, aber noch sind nicht alle 3 Damen da. Beim heimatverbundenen Tiroler Stefan ist Hausarbeit angesagt: gemeinsam mit Mutter Maria überzieht er die Betten neu, damit sich seine drei Hofdamen bei ihm sofort wohl fühlen. Die Bettwäsche hat er neu gekauft – und sich für ein sündig glänzendes Blau entschieden. Ob das Kuschelnest bei den Mädchen so gut ankommt? Auch der entspannte Quereinsteiger Thomas aus der Steiermark bereitet seinen Hof für die weiblichen Gäste vor. Er hat zwei Damen eingeladen: die 49-jährige Geistheilerin und Masseurin Claudia und die 36-jährige zweifache Mutter Renate. Ob sie halten, was die Bewerbungen versprochen haben? Die zuckersüße Forstwirtin Maria möchte das Herz ihrer Hofherren auch kulinarisch erobern – mit selbstgebackenen Herzchenkuchen. Ihr erster Bewerber ist der 24-jährige Patrick. Der Tiroler punktet sofort bei Maria – durch sein gutes Aussehen und seine Hilfsbereitschaft. Auch Marias Eltern sind angetan von dem feschen Berufssoldaten. Doch die Konkurrenz schläft nicht: auch Christopher und Markus haben es faustdick hinter den Ohren.
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick