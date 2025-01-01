Bauer sucht Frau Staffel 12 Folge 4 - Die HofwochenJetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 4: Bauer sucht Frau Staffel 12 Folge 4 - Die Hofwochen
Beim heimatverbundenen Tiroler Stefan sind bislang erst zwei von drei Hofdamen angereist: die erst 18-jährige Davina aus Oberösterreich und die 21-jährige Nadine aus der Steiermark. Beide fühlen sich schon fast wie zu Hause im gemütlichen Tiroler Bauernhaus und auch die Schwiegermutter in spe zeigt sich ganz angetan von den beiden Grazien. Für den Abend ist eine Grillparty geplant, denn Stefans Freunde wollen seine Frauen kennenlernen. Als die Grillparty in vollem Gange ist, erscheint endlich Hofdame Nummer drei, Nicole. Die Niederösterreicherin ist 19 Jahre alt und macht eine Ausbildung zur Stahltechnikerin. Sie konnte erst am Nachmittag losfahren und hat sich dazu auch noch verfahren. Gentleman Stefan zeigt ihr sofort ihr Zimmer und ist auch recht angetan von der eher schüchternen Brünetten. Doch als die beiden zur Grillparty zurückkehren, verfinstert sich Stefans Miene! Der Grund: Davina ist auf Flirtkurs mit Stefans Freunden. Beim romantischen Tierfreund Gerhard wird es aufregend: Heute ist sein Geburtstag! Und wäre das nicht schon Grund genug zum Feiern, auch Kandidatin Elena wird heute 24 Jahre alt. Ein gutes Omen?! Die drei Hofdamen organisieren eine Torte und wecken damit den Hahn im Korb. Und Gerhard kommt beim Anblick solch geballter Weiblichkeit an seiner Bettkante gar nicht mehr aus dem Strahlen heraus. Der Tag ist aber nicht nur zum Feiern da – der Hofherr will sehen, wie sich seine drei Damen bei der Stallarbeit anstellen. Elena und Elke schlagen sich dabei sehr gut – schließlich haben ja auch beide einen Bezug zu Tieren: Beide reiten für ihr Leben gerne und Elke besitzt auch selbst Tiere: drei Pferde und Ziegen. Nur Friseurin Beatrice ist der Aufgabe nicht richtig gewachsen … Beim entspannten Quereinsteiger Thomas werden die Zimmer eingeteilt. Während Renate mit einem kleinen Rucksack angereist ist, muss Thomas bei Claudia tragen helfen, um das viele Gepäck in das Zimmer zu transportieren. Die Geistheilerin hat ihren halben Kleiderkasten eingepackt und auch unglaubliche 18 Paar Schuhe dabei. Danach zeigt sich Thomas von seiner romantischen Seite. Er geht mit seinen Damen Blumenpflücken und stellt ihnen jeweils einen individuellen Strauß zusammen. Beide Damen zeigen sich von seiner sensiblen Seite begeistert. Die Zeichen könnten auf Romantik stehen, vor allem, da alle gemeinsam zum Badeteich gehen. Renate geht auf Tuchfühlung und versucht Thomas zu necken. Doch ihre ständigen Versuche ihn unterzutauchen, kann Thomas nicht leiden … Die zuckersüße Forstwirtin Maria hat gerade ihren ersten Hofherren, den 24-jährigen Patrick, willkommen geheißen. Schon jetzt ist sie begeistert von dem höflichen Tiroler, der sogar für ihre Eltern ein Geschenk dabei hat. Und auch Berufssoldat Patrick freut sich über sein eigenes Zimmer während der Hofwochen.
