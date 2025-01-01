Bauer sucht Frau Staffel 12 Folge 6 - Die HofwochenJetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 6: Bauer sucht Frau Staffel 12 Folge 6 - Die Hofwochen
Bei Gerhard in Kärnten und seinen beiden Kandidatinnen Elke und Elena beginnt der neue Tag eher ruhig, denn die gestrige Geburtstagsparty hat ihre Spuren hinterlassen. Am Nachmittag muss dann doch noch gearbeitet werden. Bei Stefan in Tirol steht heute die erste Entscheidung an. Mit seinen Kandidatinnen Nicole und Davina hat Stefan sich bereits unter vier Augen unterhalten. Mit Nicole sogar sehr eingehend, hat sie doch die erste Nacht am Hof gleich im Zimmer des Schafbauern verbracht. Nun möchte er auch seine dritte Hofdame, die 21-jährige Nadine, besser kennen lernen und entführt sie auf ein Date. In der Steiermark genießt Thomas mit Kandidatin Claudia die Ruhe vor dem Sturm: Heute kommt Renate zurück und bringt ihre zwei Kinder mit. Claudia ist davon gar nicht begeistert. Hat Renate überhaupt noch eine Chance? Auf dem Hof des sportlichen Selbstversorgers Markus kommt mit der 29-jährigen Kinderbetreuerin Rita aus der Steiermark die dritte Hofdame an. Während Markus schon das Abendessen vorbereitet, machen sich die Frauen kurzerhand auf eigene Faust daran, das Haus zu erkunden. Bei ihrem Streifzug finden die drei Damen eine zweite Zahnbürste und eine Haarspange. Sind das etwa die Überbleibsel von einer Ex-Freundin? Beim Abendessen wollen sie Markus zur Rede stellen … Bei der zuckersüßen Forstwirtin Maria ist der dritte Tag der Hofwoche angebrochen. Der Steirer Chris und der Tiroler Patrick sind weiterhin im Rennen um das Herz der jungen Oberösterreicherin. Sie sollen beim Schweißen ihr handwerkliches Geschick unter Beweis stellen.
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick