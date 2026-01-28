Der perfekte Mann zur falschen ZeitJetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 21: Der perfekte Mann zur falschen Zeit
67 Min.Folge vom 28.01.2026Ab 6
Wie verlief die Liebesbeziehung von Jungwinzerin Lisa und Michi nach der Hofwoche? Die Aussprache wird nicht nur für die beiden emotional.
Weitere Folgen in Staffel 22
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Bauer sucht Frau
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2-21: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 6, Season 21-23: ATV & © Season 19-20: ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen