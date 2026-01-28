Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bauer sucht Frau

Der perfekte Mann zur falschen Zeit

ATVStaffel 22Folge 21vom 28.01.2026
Der perfekte Mann zur falschen Zeit

Der perfekte Mann zur falschen ZeitJetzt kostenlos streamen

Bauer sucht Frau

Folge 21: Der perfekte Mann zur falschen Zeit

67 Min.Folge vom 28.01.2026Ab 6

Wie verlief die Liebesbeziehung von Jungwinzerin Lisa und Michi nach der Hofwoche? Die Aussprache wird nicht nur für die beiden emotional.

Weitere Folgen in Staffel 22

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Bauer sucht Frau
ATV
Bauer sucht Frau

Bauer sucht Frau

Alle 22 Staffeln und Folgen