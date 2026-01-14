Alte Bekannte mit neuen PartnernJetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 19: Alte Bekannte mit neuen Partnern
66 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
„Keine Frau hat so einen Typen verdient.“ Von der Hofwochenverliebtheit ist bei Selina nichts mehr zu spüren. Dominik muss sich bei der Aussprache am Achensee warm anziehen.
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Bauer sucht Frau
Alle 21 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 14-21: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 21-22: ATV & © Season 19-20: ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen