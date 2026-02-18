Eisige Stimmung und große GefühleJetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 24: Eisige Stimmung und große Gefühle
68 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 6
Eisige Stimmung herrscht bei Christinas Aussprache mit ihren Hofherren. Philipp erwartet Antworten, warum es mit ihnen nicht geklappt hat. Große Gefühle gibt es bei der Abschlussparty.
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Bauer sucht Frau
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Genre:Reality
Produktion:AT, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2-21: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 6, Season 21-23: ATV & © Season 2-13, Season 19-20: ProsiebenSat.1 PULS4
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