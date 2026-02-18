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Bauer sucht Frau

Eisige Stimmung und große Gefühle

ATVStaffel 22Folge 24vom 18.02.2026
Eisige Stimmung und große Gefühle

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Folge 24: Eisige Stimmung und große Gefühle

68 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 6

Eisige Stimmung herrscht bei Christinas Aussprache mit ihren Hofherren. Philipp erwartet Antworten, warum es mit ihnen nicht geklappt hat. Große Gefühle gibt es bei der Abschlussparty.

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