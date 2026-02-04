Die verweigerte AusspracheJetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 22: Die verweigerte Aussprache
69 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 6
„Ich bin ein Mann mit Stolz, das hat mir noch nie eine Frau gesagt.“ Rupert hat die negative Reaktion auf seinen entblößten Oberkörper während der Hofwoche verletzt und er lässt die Aussprache mit seinen Hofdamen platzen.
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Bauer sucht Frau
Alle 21 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2-3, Season 6, Season 9-21: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 6, Season 21-22: ATV & © Season 2-3, Season 6, Season 9-13, Season 19-20: ProsiebenSat.1 PULS4
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