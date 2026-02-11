Paar-Massagen und klare AnsagenJetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 23: Paar-Massagen und klare Ansagen
68 Min.Folge vom 11.02.2026Ab 6
Manuel kann sich vor der Aussprache warm anziehen. Währenddessen ist seine neue Herzdame Christina mit Markus bei der Paarmassage.
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Bauer sucht Frau
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2-21: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 6, Season 21-23: ATV & © Season 2-13, Season 19-20: ProsiebenSat.1 PULS4
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