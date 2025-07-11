Belle und Sebastian: Angelina in NötenJetzt kostenlos streamen
Belle und Sebastian Staffel 1
Folge 21: Belle und Sebastian: Angelina in Nöten
13 Min.Folge vom 11.07.2025
Während Cesar für zwei Tage unterwegs ist, muss sich dessen Enkelin Angelina um den Hof kümmern. Sebastian bietet ihr seine Hilfe an, doch sie will alle Arbeit allein schaffen. Leider geht dabei so einiges schief. Sebastian will nicht länger mit ansehen, wie sie sich abmüht und versucht ihr heimlich zu helfen. Doch das macht die Lage nur noch schlimmer. Letztendlich hat er aber eine Idee, wie er Angelina trotzdem wieder zum Lächeln bringt. Bildquelle: ORF/ZDF/Gaumont Animation/Groupe PVP Inc./
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Belle und Sebastian Staffel 1
Alle 2 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0