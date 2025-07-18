Belle und Sebastian: Die erste Begegnung (2)Jetzt kostenlos streamen
Belle und Sebastian Staffel 1
Folge 34: Belle und Sebastian: Die erste Begegnung (2)
13 Min.Folge vom 18.07.2025
Sebastian erzählt weiter, wie er Belle einst kennengelernt hat. Er wird dabei immer wieder unterbrochen, aber Sören will unbedingt die ganze Geschichte hören. Nach und nach fasste Belle damals Vertrauen zu Sebastian, doch die Dorfbewohner hielten sie für gefährlich. Sie bezeichneten sie wegen ihrer gewaltigen Größe als Bestie und wollten sie nicht im Dorf haben. Zum Glück stand Sebastian aber sein Großvater zur Seite und bot an, Belle bei sich aufzunehmen. Doch ein Konflikt mit den anderen Dorfbewohnern war bald unvermeidbar... Bildquelle: ORF/ZDF/Gaumont Animation/Groupe PVP Inc./
