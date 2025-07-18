Zum Inhalt springenBarrierefrei
Belle und Sebastian Staffel 1

Belle und Sebastian: Die erste Begegnung (2)

ORF KidsStaffel 1Folge 34vom 18.07.2025
Belle und Sebastian: Die erste Begegnung (2)

Belle und Sebastian: Die erste Begegnung (2)Jetzt kostenlos streamen

Belle und Sebastian Staffel 1

Folge 34: Belle und Sebastian: Die erste Begegnung (2)

13 Min.Folge vom 18.07.2025

Sebastian erzählt weiter, wie er Belle einst kennengelernt hat. Er wird dabei immer wieder unterbrochen, aber Sören will unbedingt die ganze Geschichte hören. Nach und nach fasste Belle damals Vertrauen zu Sebastian, doch die Dorfbewohner hielten sie für gefährlich. Sie bezeichneten sie wegen ihrer gewaltigen Größe als Bestie und wollten sie nicht im Dorf haben. Zum Glück stand Sebastian aber sein Großvater zur Seite und bot an, Belle bei sich aufzunehmen. Doch ein Konflikt mit den anderen Dorfbewohnern war bald unvermeidbar...

Belle und Sebastian Staffel 1
ORF Kids
Belle und Sebastian Staffel 1

Belle und Sebastian Staffel 1

