Belle und Sebastian Staffel 1

ORF Kids Staffel 1 Folge 48 vom 26.07.2025
13 Min. Folge vom 26.07.2025

Als Sebastian zum ersten Mal allein den Käse ausliefern darf, ist er sehr stolz und will unbedingt alles richtig machen. Unterwegs trifft er auf Waldemar, den kleinen Hund des Apothekers. Weil diesem der Zugang in die Apotheke untersagt ist, nimmt Sebastian ihn mit. Aber der wilde Waldemar stellt alles auf den Kopf und bringt Sebastian und Belle in große Schwierigkeiten. Bildquelle: ORF/ZDF/Gaumont Animation/Groupe PVP Inc./

