Bussi Bla Bla Folge 11: Ich war ein leichtes Mädchen (Dating & Ghosting)Jetzt kostenlos streamen
Bussi Bla Bla
Folge 10: Bussi Bla Bla Folge 11: Ich war ein leichtes Mädchen (Dating & Ghosting)
Wir haben Dating-Stories bekommen. Viele. Und wir lesen sie vor. In dieser Folge reden wir über erste Dates, Anmachsprüche und die Frage, wie weit man beim ersten Date geht — inklusive unserer eigenen Geschichten, die wir so noch nie erzählt haben. JJ quatscht mit seinem Freund von 20 Uhr bis vier in der Früh durch, bis die erste Bim fährt. Tom trifft seinen Freund auf einer Kreuzung und sie schmusen sofort los, nach einem halben Jahr ohne Kontakt. Wir klären außerdem, was Ghosten mit eigener Insecurity zu tun hat, und haben zur Sicherheit eine formelle Ghosting-Nachricht auf Amtsdeutsch verfasst — zum Copy-Pasten. Außerdem: ESC-Proben im ORF-Studio und selbstreinigende Katzenklos. Sendungshinweis: Bussi Bla Bla am 03.05.2026 um 20 Uhr auf Radio FM4
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