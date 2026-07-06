Bussi Bla Bla Folge 20: Schulschluss für Bussi Bla Bla – Mit ausgezeichnetem ErfolgJetzt kostenlos streamen
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Folge 20: Bussi Bla Bla Folge 20: Schulschluss für Bussi Bla Bla – Mit ausgezeichnetem Erfolg
Mit Mantel und Jacke sind sie gestartet und jetzt ist Sommer – 20 Folgen später. Im Staffelfinale schauen Tom und JJ zurück: Lieblings-Reels, die Highs der ersten Staffel, und natürlich das ikonische "Bitch!"-Reel mit Dara, das wie ein Hahn um sechs in der Früh klang. Beim Spiel "Das Zeugnis" benoten sich beide selbst. JJ erzählt, wie er seine Deutschlehrerin mit einer mündlichen Matura-Drohung überredete und in der Prüfung selbst den Direktor mit "assiduously malign the veracity of my etymological prowess" sprachlos machte. Dazu: Schulerinnerungen, Sommerferien-Rituale bei den Omas, und die Ankündigung von Betriebsurlaub für den ganzen August. Schmiert euch gut ein, kommt gut wieder heim – und hoffentlich bis Staffel 2. Bussi! Sendungshinweis: Bussi Bla Bla am 06.07.2026 um 20 Uhr auf Radio FM4
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