Bussi Bla Bla Folge 14: Criminal or Minimal? - Die Game-Show!Jetzt kostenlos streamen
Bussi Bla Bla
Folge 14: Bussi Bla Bla Folge 14: Criminal or Minimal? - Die Game-Show!
Eine alleinerziehende Mutter schleppt ihre Kinder durch Ikea, stellt sich strategisch dumm und verlässt das Geschäft mit einer unbezahlten Matratze – Criminal oder Minimal? Wir spielen heute Spiele, es wird endlich Wahrheit oder Pflicht gespielt. JJ hält eine vollständige Grammy-Dankesrede, Tom ruft Tante Charlie an, die ihn in drei Sekunden klockt, und der Zufallsgenerator verteilt die Pflichten auf mysteriöse Weise immer an dieselbe Person. Dazwischen: Werwolf am Lagerfeuer in Kärnten, Wurstsemmeln essen und Zettel weg schmeißen, One-Hit-Wonder-Debatte zwischen Jennifer Rush und Barbie Girl, und eine Begeisterungsrede über Morgan Stewart, die aus ihrem Beverly-Hills-Basement heraus den weltbesten Podcast aufbauen will. Sendungshinweis: Bussi Bla Bla am 25.05.2026 um 20 Uhr auf Radio FM4
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