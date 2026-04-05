Bussi Bla Bla Folge 7: Ostersünden und EierpeckenJetzt kostenlos streamen
Bussi Bla Bla
Folge 7: Bussi Bla Bla Folge 7: Ostersünden und Eierpecken
JJ’s Papa hat in Dubai einen Baumstamm zur Osterrampe umfunktioniert. Tom ist als Vierjähriger mit einem Stein auf seinen Bruder losgegangen, weil der ein Fahrrad bekam und er nicht. Frohe Ostern, basically. In dieser Folge reden Tom und JJ über Osterbräuche, Münzen-Eierbecken und warum Berlin zu Ostern plötzlich Fetisch-Tourismus-Hauptstadt ist. Dazu: JJ’s neuer Song „Ballerina“ — in 20 Minuten in London geschrieben — und warum der Social-Media-Algorithmus deine Posts gerne an die 65plus-Zielgruppe ausspielt. Im Post Office geht’s um Sephora Kids, blaue WhatsApp-Häkchen und Selbstakzeptanz. Außerdem: nackte Menschen im Burgtheater, nackte Menschen bei Marina Abramović — und was der Unterschied ist. Bussi! Sendungshinweis: Bussi Bla Bla am 05.04.2026 um 20 Uhr auf Radio FM4
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