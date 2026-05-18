Bussi Bla Bla Folge 13: ESC Aftershow - Ich war gagged von meiner eigenen PerformanceJetzt kostenlos streamen
Bussi Bla Bla
Folge 12: Bussi Bla Bla Folge 13: ESC Aftershow - Ich war gagged von meiner eigenen Performance
Zwei Stunden im Uber, keine Wagenkarte, falscher Backing Track – und trotzdem war es die Woche des Lebens. Wir verarbeiten die Eurovision Week: vom chaotischen türkisen Teppich, auf dem die Contestants wie eine Ameisenarmee zugeglotzt haben, bis zur Queen-of-the-Night-Performance mit dem RSO, von der Tom sich selbst nicht losreißen konnte. JJ erklärt, warum er die Woche lieber im Hotel als daheim verbracht hat, was es bedeutet, die Trophäe aus der Hand zu geben – und warum sein „Bitch!“ auf Social Media klang wie ein Hahn, der um sechs in der Früh schreit. Dazu: Eurovision Blues, das Voting-Barometer, Moldova als Underdogs, Singen als Hochleistungssport und die große Frage – wo zur Hölle war die Gen Z? Sendungshinweis: Bussi Bla Bla am 18.05.2026 um 20 Uhr auf Radio FM4
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