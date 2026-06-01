Bussi Bla Bla Folge 15: Real Housewife of Hietzing - JJ’s Drag MakeupJetzt kostenlos streamen
Bussi Bla Bla
Folge 15: Bussi Bla Bla Folge 15: Real Housewife of Hietzing - JJ’s Drag Makeup
JJ wird geschminkt. In der Pride-Sonderfolge baut Tom alias Conchita Wurst ein Tischchen auf, desinfiziert die Pinsel, erklärt Korean Skincare und induktet JJ feierlich ins House of Wurst. Das Ergebnis: schwarzer Mullet, Cat-Eye, fast vergessene Lashes, Denim-Jacke und das Urteil – „Real Housewife of Hietzing“. Nebenbei: wie der Name Conchita Wurst in einem Grazer Friseursalon und einer Burlesque Revue entstand, warum JJs Drag-Alter-Ego zwischen Kathy Kreiner, Extrawurst und Bussi Barbara schwankt, und was es bedeutet, wenn ein Rave im 25Hours Hotel um sechs in der Früh mit Celine Dion endet. Dazu: Drag als uraltes Brauchtum, die Doppelmoral von Männern im Dirndl, Rise Like a Phoenix als Wiener Pride-Tradition – und die Erkenntnis, dass man manchmal nur eine Perücke braucht. Bussi! Sendungshinweis: Bussi Bla Bla am 01.06.2026 um 20 Uhr auf Radio FM4
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