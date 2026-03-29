Bussi Bla Bla Folge 6: Durchschnitt ist sehr gut (Turnen und Unpopular Opinions)Jetzt kostenlos streamen
Bussi Bla Bla
Folge 5: Bussi Bla Bla Folge 6: Durchschnitt ist sehr gut (Turnen und Unpopular Opinions)
JJ hatte in der Schule chronisch Angina. Immer mittwochs. Immer wenn Turnen war. Zum Glück konnte er seine eigenen Entschuldigungen unterschreiben – und zur Not war er halt gerade in London für The Voice, auch wenn er eigentlich daheim am Sofa saß. Bei Tom hatte Starmania auch keinen guten Einfluss auf die Noten. In dieser Folge gibt es außerdem: Puccini beim Swiss Music Award mit einem falschen Ton, ein Plädoyer für die Vier als Lebensmotto, und Unpopular Opinions, die sich um Kaffee, Matcha, Labubu und den wahren Sinn des Mittagsschlafs drehen. Plus ein Guess Who-Spiel – so habt ihr Gerda Rogers, Heidi Klum und Armin Wolf noch nie gehört. Bussi! Sendungshinweis: Bussi Bla Bla am 29.03.2026 um 20 Uhr auf Radio FM4
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