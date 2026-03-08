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Bussi Bla Bla

ORF2Staffel 1Folge 3vom 08.03.2026
Bussi Bla Bla Folge 3: Man muss immer etwas Neues machen (ESC & Frauentag)

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Bussi Bla Bla

Folge 3: Bussi Bla Bla Folge 3: Man muss immer etwas Neues machen (ESC & Frauentag)

58 Min.Folge vom 08.03.2026

Zum Frauentag wird es emotional, iconic und ein bisschen chaotisch – wie es sich gehört. Tom Neuwirth und JJ reden über fantastische Frauen in ihrem Leben, über ESC-Vorentscheide im Schneechaos, Opernball-Hacks und eine Boyband-Beichte. Plus: Mariah Carey doesn’t do stairs, JJ erklärt Whistletones, und bei „She Said What?“ stellt sich heraus, dass Tom, JJ und Celine Dion mehr gemeinsam haben als gedacht. Sendungshinweis: Bussi Bla Bla am 08.03.2026 um 20 Uhr auf Radio FM4

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