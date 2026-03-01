Bussi Bla Bla Folge 2: Jeder muss mal aufs Klo – und danach bist du berühmtJetzt kostenlos streamen
Bussi Bla Bla
Folge 2: Bussi Bla Bla Folge 2: Jeder muss mal aufs Klo – und danach bist du berühmt
45 Min.Folge vom 01.03.2026
In der zweiten Folge von Bussi Bla Bla wird es intim – im besten Sinne. Conchita Wurst und JJ tauschen sich über Idole, Zahnputzgewohnheiten und die heilige Zeit auf dem Klo aus, bevor sie ein Spiel spielen: Wie gut kennen sie sich eigentlich wirklich? Die Fragen führen zu überraschend ehrlichen Antworten über das Leben auf der Bühne, den Moment nach dem ESC-Sieg und was es bedeutet, plötzlich eine globale Bühne zu haben. Und natürlich: die Kardashians. Sendungshinweis: Bussi Bla Bla am 01.03.2026 um 20 Uhr auf Radio FM4
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Bussi Bla Bla
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Copyrights:© Season 1: ORF 2