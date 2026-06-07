Bussi Bla Bla Folge 16: Das ist Dedication. Das ist Brave. LIVE. (Happy Pride!)Jetzt kostenlos streamen
Bussi Bla Bla
Folge 16: Bussi Bla Bla Folge 16: Das ist Dedication. Das ist Brave. LIVE. (Happy Pride!)
In der Live-Folge am Vienna Pride Community Fest zählen Tom und JJ das Publikum und eure Haustiere – inklusive Bartagame namens Daisy und Daisy 2, Weintrauben-Geständnisse und die Frage, ob man ein Semmerl im Supermarkt essen und trotzdem noch einen guten Charakter haben kann. Dazwischen: JJ erzählt, wie er seine Managerin Lilly mit einem New-York-Trip überraschte, Tom’s erste Pride als Landkind mit Kräuterlikör-Wagen und Brunnensprint, und die ehrlichste Antwort auf die Frage, was man als Ally eigentlich tun kann: „You can’t only cherry pick.“ Außerdem: Taylor Swift war genau dann essen, als JJ nicht essen war. Shit. Danke für Platz 11 in den Charts, und an alle Bussis, die um 10 Uhr früh an einem Samstag im Prater stehen. Das ist Dedication. Das ist Brave. Bussi! Sendungshinweis: Bussi Bla Bla am 07.06.2026 um 20 Uhr auf Radio FM4
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