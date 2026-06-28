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Bussi Bla Bla

Bussi Bla Bla Folge 19: Alles live, nichts einstudiert - Berlin, Beton und Bill Kaulitz

ORF2Staffel 1Folge 19vom 28.06.2026
Bussi Bla Bla Folge 19: Alles live, nichts einstudiert - Berlin, Beton und Bill Kaulitz

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Folge 19: Bussi Bla Bla Folge 19: Alles live, nichts einstudiert - Berlin, Beton und Bill Kaulitz

44 Min.Folge vom 28.06.2026

In Bad Mittendorf gibt es beim Fleischer Eichinger eine Conchita-Wurst. Die ist sehr scharf. Tom und JJ sind beim Ö3 Podcast Festival: erst kurz im Studio, dann live vor Publikum, das laut Tom „quasi unser Porzellanschwan“ ist. JJ berichtet aus Berlin: neue Songs, ein nächtlicher E-Scooter-Ausflug, Julia isst Beton, ihre Brille landet am anderen Ende der Straße, und JJ zahlt am Ende auch noch die Strafe des Uber-Fahrers, der falsch abgebogen ist. Tom ist bei Staffel 6 Game of Thrones angelangt und packt sein Leben nicht. Beim Spiel „Bussi News“ lesen beide echte Schlagzeilen über sich vor… Bussi! Sendungshinweis: Bussi Bla Bla am 28.06.2026 um 20 Uhr auf Radio FM4

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