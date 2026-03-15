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Bussi Bla Bla

Bussi Bla Bla Folge 4: Ich kann im Zelt schlafen und trotzdem First Class fliegen

ORF2Staffel 1Folge 4vom 15.03.2026
Bussi Bla Bla Folge 4: Ich kann im Zelt schlafen und trotzdem First Class fliegen

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Bussi Bla Bla

Folge 4: Bussi Bla Bla Folge 4: Ich kann im Zelt schlafen und trotzdem First Class fliegen

52 Min.Folge vom 15.03.2026

Fashion Fails, Facelifts und gegenseitige Benotung – willkommen zu Episode 4. Tom Neuwirth und JJ gehen durch ihre persönlichen Style-Tiefpunkte, fragen sich, warum Retro Pieces immer geiler aussehen als Neue, und klären ein für alle Mal: Skinny Jeans mit Loafern sind nicht cool. Außerdem: Tom bekommt Szenenapplaus in Berlin und geht mit Isabelle Huppert bis fünf in der Früh aus. Und bei „Das Zeugnis“ wird in Bescheidenheit, Outfit-Mut und Antwortgeschwindigkeit benotet – streng, aber fair. Sendungshinweis: Bussi Bla Bla am 15.03.2026 um 20 Uhr auf Radio FM4

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