Bussi Bla Bla Folge 4: Ich kann im Zelt schlafen und trotzdem First Class fliegenJetzt kostenlos streamen
Bussi Bla Bla
Folge 4: Bussi Bla Bla Folge 4: Ich kann im Zelt schlafen und trotzdem First Class fliegen
52 Min.Folge vom 15.03.2026
Fashion Fails, Facelifts und gegenseitige Benotung – willkommen zu Episode 4. Tom Neuwirth und JJ gehen durch ihre persönlichen Style-Tiefpunkte, fragen sich, warum Retro Pieces immer geiler aussehen als Neue, und klären ein für alle Mal: Skinny Jeans mit Loafern sind nicht cool. Außerdem: Tom bekommt Szenenapplaus in Berlin und geht mit Isabelle Huppert bis fünf in der Früh aus. Und bei „Das Zeugnis“ wird in Bescheidenheit, Outfit-Mut und Antwortgeschwindigkeit benotet – streng, aber fair. Sendungshinweis: Bussi Bla Bla am 15.03.2026 um 20 Uhr auf Radio FM4
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Bussi Bla Bla
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Copyrights:© Season 1: ORF 2