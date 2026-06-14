Bussi Bla Bla Folge 17: Being a showpony. (Warum folgt mir Heidi Klum?)Jetzt kostenlos streamen
Bussi Bla Bla
Folge 17: Bussi Bla Bla Folge 17: Being a showpony. (Warum folgt mir Heidi Klum?)
Toms Therapeut hat eine bahnbrechende Diagnose gestellt: Grantig wegen Hunger. Bitte do not under eat, liebe Bussis. Tom hat bald Premiere als Frosch in der Pride-Edition der Fledermaus an der Volksoper. JJ erzählt, wie er bei den Festspielen Taggenbrunn eine Tosca-Arie gesungen hat, die eigentlich nicht für Countertenöre gedacht ist – aber fuck it, es ist seine Lieblingsarie, und aus dem Publikum kam das Urteil: „Der kann singen.“ Dazu: Kim hat jetzt eigene Fans und plant Merch mit eigenem Konterfei und Stinkefinger, Heidi Klum folgt JJ aus unbekannten Gründen auf Instagram, Florian fällt aus dem Sissi-Kostüm direkt von der Bühne, und ein Supermarkt-Jingle ist noch lange kein Seelenverkauf. Beim Daumen-rauf-Daumen-runter-Spiel wird geklärt, ob alle Musik politisch ist (nein), ob man Leiden braucht um gute Kunst zu machen (auch nein) und ob Schlager Musik ist (kommt drauf an). Happy Pride. Bussi! Sendungshinweis: Bussi Bla Bla am 14.06.2026 um 20 Uhr auf Radio FM4
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