Bussi Bla Bla Folge 10: Mundgully und andere GerücheJetzt kostenlos streamen
Bussi Bla Bla
Folge 9: Bussi Bla Bla Folge 10: Mundgully und andere Gerüche
51 Min.Folge vom 26.04.2026
Wir waren beim Bundespräsidenten. Einmarsch mit Marianne Mendt – „This was our Met Gala.“ Selfie mit Sascha Van der Bellen inklusive Schweißausbruch. In dieser Folge reden wir außerdem über Gerüche: Mundgully in der U-Bahn, Parfum-Gatekeeping, warum man beim angebotenen Kaugummi sofort in Paranoia verfällt. Wir reden über Kerzenlicht als Heimatgefühl auf Reisen, Jessie Ware und ihren persönlichen Lichtträger, und darüber, was es mit einem macht, wenn Mariah Carey nicht mehr so klingt wie früher. Sendungshinweis: Bussi Bla Bla am 26.04.2026 um 20 Uhr auf Radio FM4
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Bussi Bla Bla
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Copyrights:© Season 1: ORF 2