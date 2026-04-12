Bussi Bla Bla Folge 8: Genussgeständnisse mit den GenussmäusenJetzt kostenlos streamen
Bussi Bla Bla
Folge 8: Bussi Bla Bla Folge 8: Genussgeständnisse mit den Genussmäusen
Wir schwimmen auf der Genusswelle: Tom hat das gayeste Sauna-Wochenende der Weltgeschichte hinter sich (Björk, Champagner, Surf & Turf, selbstgemachte Nusscroissants – don’t ask), ist aber trotzdem auf Diät. JJ’s „Ballerina“ ist draußen, und jemand hat darin seine eigene Coming-out-Geschichte gesehen. Wir bauen das perfekte Dinner zusammen – Sulz ja, Rollmops nein, oder umgekehrt – und reden über Oma-Besuche, Opa-Lebensweisheiten und warum Butter immer die Antwort ist. Außerdem: Gay Weekends, Friendship Dates und was eine Kelly-Bag mit einem Chips-Sackerl zu tun hat. Bussi! Sendungshinweis: Bussi Bla Bla am 12.04.2026 um 20 Uhr auf Radio FM4
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