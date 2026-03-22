Bussi Bla Bla Folge 5: Stories from the Bussi Hills - LA, Sauna und Wok-RacletteJetzt kostenlos streamen
Bussi Bla Bla
Folge 6: Bussi Bla Bla Folge 5: Stories from the Bussi Hills - LA, Sauna und Wok-Raclette
JJ durfte auf dem Flug nach L.A. nicht das nächste Klo benutzen – das war Business Class, und die ist für andere Leute. Macht nichts: Die Woche in Malibu, den Hills und der Wüste hatte genug anderes zu bieten, inklusive eines Hailey Bieber Shakes für 20 Dollar, der nach einem Bananen-Erdbeer-Smoothie schmeckt, den man zu Hause machen kann. Tom war derweil in Kärnten auf der Alm, kurz vor der Saunameisterlehrabschlussprüfung – denn wie er klar festhält: nichts taugt ihm mehr als nackt sein. Außerdem: Wok-Raclette, Seafood Boil, eine 12-jährige Songschreiberin aus Salzburg, der Oscar Red Carpet (It’s so Kim 2014), und die drängende Frage, ob die Welt bereit ist für KKHD. Bussi! Sendungshinweis: Bussi Bla Bla am 22.03.2026 um 20 Uhr auf Radio FM4
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