Bussi Bla Bla Folge 18: How to unfollow 2000 Leuten gleichzeitigJetzt kostenlos streamen
Bussi Bla Bla
Folge 18: Bussi Bla Bla Folge 18: How to unfollow 2000 Leuten gleichzeitig
Toms erstes Social Media Profil war auf Gayboy.at. Für alle die es nicht kennen: das war vor ICQ, vor StudiVZ, vor Facebook – und es war Romance. Cyber-Romance, like the Romans did it. In dieser Folge reisen Tom und JJ durch die Geschichte des Internets, durch JJs strategisches Entfolgen von 2000 Menschen in 30er-Batches kurz vor der ESC-Ankündigung, durch Toms ersten Instagram-Post mit roten Lippen und einem Beppi, den er zu Tode geritten hat – und durch JJ’s Internet-Slang. Dazu: Die beste Hoteldusche der Welt fühlt sich an wie von jemandem umarmt werden der nicht da ist, und die Frühstücksdame im Amauris sieht JJs Schminke nach dem Finale und sagt, trocken: „Du hattest eine lange Nacht.“ Sendungshinweis: Bussi Bla Bla am 21.06.2026 um 20 Uhr auf Radio FM4
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