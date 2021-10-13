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Dok 1

Dok 1: Bastler, Pfuscher, Häuslbauer

ORF1Folge vom 13.10.2021
Dok 1: Bastler, Pfuscher, Häuslbauer

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Folge vom 13.10.2021: Dok 1: Bastler, Pfuscher, Häuslbauer

49 Min.Folge vom 13.10.2021

Österreich ist ein Häuslbauerland: Rund 20.000 neue Ein- und Zweifamilienhäuser werden jedes Jahr aus dem Boden gestampft; kein Wunder, ist es doch die liebste Wohnform der Österreicher. Aber nicht selten scheitert der Traum vom Eigenheim, stattdessen folgen existenzbedrohenden Dramen: Schnell kann die verpfuschte Dampfbremse oder eine mangelhafte Fassade das neue Haus unbewohnbar machen. Bildquelle: ORF/Neulandfilm

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