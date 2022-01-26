Dok 1: Setteles Spritztour - Letzte Ausfahrt ImpfpflichtJetzt kostenlos streamen
Dok 1
Folge vom 26.01.2022: Dok 1: Setteles Spritztour - Letzte Ausfahrt Impfpflicht
46 Min.Folge vom 26.01.2022
Ein Dok1 Roadmovie mit Hanno Settele. Seine Reisebegleitung: Ein Mediziner - denn sicher ist sicher. Gemeinsam mit Herrn Doktor Marco Pogo reist er durch Österreich und wagt sich auch in jene Ortschaften, die mehr Vertrauen in natürliche Abwehrkräfte durch Landluft als in die Impfung setzen. Was sind die Ängste der Einwohner? Wie lassen sich Menschen überhaupt noch von den Pandemiemaßnahmen überzeugen? Mit Schmäh, Neugier und einem außergewöhnlichen Gefährt geht das Duo der durch Covid geschundenen österreichischen Seele auf den Grund. Bildquelle: ORF
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