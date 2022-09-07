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Dok 1

Dok 1: Zu teuer, Zu wenig, Zu spät - Der neue Mangel

ORF1Folge vom 07.09.2022
Dok 1: Zu teuer, Zu wenig, Zu spät - Der neue Mangel

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Folge vom 07.09.2022: Dok 1: Zu teuer, Zu wenig, Zu spät - Der neue Mangel

45 Min.Folge vom 07.09.2022

In dieser Dok 1-Folge geht Hanno Settele den Ursachen für Lieferengpässe auf den Grund und erkennt, dass es ein Mix aus ganz individuellen Ursachen und globalen Problemen ist, der die weltweite Güter-Produktion und den Konsum gehörig ausbremst – und vielen Österreichern und Österreicherinnen akute Geldsorgen bereitet. Bildquelle: ORF/Neulandfilm

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