Dok 1: Zu teuer, Zu wenig, Zu spät - Der neue MangelJetzt kostenlos streamen
Dok 1
Folge vom 07.09.2022: Dok 1: Zu teuer, Zu wenig, Zu spät - Der neue Mangel
45 Min.Folge vom 07.09.2022
In dieser Dok 1-Folge geht Hanno Settele den Ursachen für Lieferengpässe auf den Grund und erkennt, dass es ein Mix aus ganz individuellen Ursachen und globalen Problemen ist, der die weltweite Güter-Produktion und den Konsum gehörig ausbremst – und vielen Österreichern und Österreicherinnen akute Geldsorgen bereitet. Bildquelle: ORF/Neulandfilm
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