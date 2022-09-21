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Dok 1

Dok 1: Energiesparen - der neue Volkssport?

ORF1Folge vom 21.09.2022
Dok 1: Energiesparen - der neue Volkssport?

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Folge vom 21.09.2022: Dok 1: Energiesparen - der neue Volkssport?

46 Min.Folge vom 21.09.2022

Der Winter naht und die Energiepreise steigen in Österreich im Rekordtempo. Viele Menschen haben aufgrund des nahenden Winters und der steigenden Energiepreise Angst vor kalten Wohnungen, horrenden Stromkosten und hohen Spritpreisen. Tipps zum Energiesparen im Haushalt schaffen es auf die Titelseiten der Zeitungen. Aber was bringt wirklich etwas? Wie viel Geld bleibt im Börserl, wenn Stromsparen zur täglichen Gewohnheit wird? Bildquelle: ORF/Neulandfilm

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