Dok 1
Folge vom 13.04.2022: Dok 1: Auf und davon
46 Min.Folge vom 13.04.2022
Wer von uns hat noch nicht davon geträumt: einfach alles hinter sich lassen und auf eine einsame Insel abhauen? Lisa Gadenstätter stand selbst schon mal vor dieser Entscheidung. Vor über 20 Jahren war sie für ein Praktikum in New York City und wollte dort bleiben. Für diese Dok 1 reist sie zurück an den Ort, der ihr neues Zuhause werden hätte sollen. Bildquelle: ORF
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 1