Dok 1: Wahlfahrt 21 - Jetzt reden Sie!Jetzt kostenlos streamen
Dok 1
Folge vom 24.11.2021: Dok 1: Wahlfahrt 21 - Jetzt reden Sie!
48 Min.Folge vom 24.11.2021Ab 6
Zuletzt war er zur Bundespräsidentenwahl 2016 mit seiner „Staatskarosse“ auf Wahlfahrt im Land unterwegs. Damals kamen Politiker zu Wort. Dieses Jahr die Wählerinnen und Wähler. Der schwarze Mercedes steht aber mittlerweile am Abstellgleis. Hanno Settele steigt um in einen weißen Tesla X und besucht innerhalb einer Woche sieben Städte in fünf Bundesländern. In einer garantiert nicht manipulierten Meinungsumfrage – quer durch unser schönes Land. Bildquelle: ORF/Neulandfilm
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